Глава Следкома России контролирует ситуацию с впавшей в кому девочкой

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с девочкой в Башкирии, которая впала в кому после катания на тюбинге.

Инцидент произошёл в Стерлитамаке. 9-летняя девочка каталась со склона стихийно организованной горки. Она столкнулась с ограждением и получила травму головы. Девочка впала в кому. Врачи провели сложную операцию. Сейчас ребёнок идёт на поправку.