В Башкирии пожарный извещатель спас жизнь 81-летней женщины

В Стерлибашевском районе пожарный извещатель спас жизнь 81-летней пенсионерки. Подробности рассказали в МЧС.

В деревне Бузат местная жительница включила в доме два обогревателя из-за сильного холода. Вскоре она услышала пронзительный звук извещателя. Оказалось, проводка не выдержала напряжения – на стене у потолка загорелая изоляция.

Сигнал услышали соседи, которые прибежали на помощь пенсионерке. Им удалось потушить возгорание. Прибывшие спасатели проветрили помещение и оказали первую помощь пенсионерке.