Стали известны подробности спасения мужчины, который сорвался с «висячего камня» в Уфе

Сегодня, 15 февраля, помощь спасителей Уфы потребовалась 38-летнему мужчине, который сорвался с «висячего камня».
Стало известно, что уфимец прогуливался по лесу на улице Блюхера, не удержался и упал со скалы. За помощью обратился друг мужчины. Прибывшие спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились к лежащему на дне обрыва. Самостоятельно мужчина передвигаться не мог.
Специалисты наложили на его руку шину и повязку на голову, и на носилках спустили вниз на реку Белую. На аэроглиссере его транспортировали до парковки СОК «Биатлон», где их уже ждала бригада скорой помощи.
Фото: УГЗ г. Уфы.