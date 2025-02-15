В Уфе подвели итоги работы ОНК Башкирии в 2024 году

В Уфе подвели итоги работы общественной наблюдательной комиссии Башкортостана в 2024 году. Речь идет о защите прав граждан в местах принудительного содержания — отделах полиции, изоляторах временного содержания, учреждениях ФСИН.
Члены комиссии проверяли условия содержания, комфорт, соблюдение прав. На заседании председатель ОНК Олег Галин сообщил, что для осужденных Башкирии вновь начнут проводить «Правовой десант».
Один из важных моментов — взаимодействие общественной наблюдательной комиссии с общественной палатой. Особенно это важно при организации выборов. Наблюдатели присутствовали на избирательных участках и во время проведения голосования президента страны, и главы республики. Никаких нарушений зафиксировано не было.