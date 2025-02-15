В Уфе подвели итоги работы ОНК Башкирии в 2024 году

В Уфе подвели итоги работы общественной наблюдательной комиссии Башкортостана в 2024 году. Речь идет о защите прав граждан в местах принудительного содержания — отделах полиции, изоляторах временного содержания, учреждениях ФСИН.

Один из важных моментов — взаимодействие общественной наблюдательной комиссии с общественной палатой. Особенно это важно при организации выборов. Наблюдатели присутствовали на избирательных участках и во время проведения голосования президента страны, и главы республики. Никаких нарушений зафиксировано не было.