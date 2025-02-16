В Башкирии пропала 16-летняя Диана Хасанова

В селе Иглино пропала 16-летняя Диана Хасанова. Согласно данным волонтеров поискового отряда «ЛизаАлерт РБ», с 15 февраля ее местонахождение неизвестно.
Диана ростом около 170 см, среднего телосложения, каштановые волосы и зеленые глаза. В день исчезновения она была одета в белую куртку, бело-голубую клетчатую рубашку, голубые джинсы и бело-зеленые кроссовки.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефонам: 112 или 8 (800)-700-54-52.
Фото: ЛизаАлерт РБ, Vk