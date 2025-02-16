В Башкирии произошло массовое ДТП с участием 14 автомобилей

Сегодня, 16 февраля, на трассе Р-240 произошло массовое ДТП недалеко от деревни Новый Кальчир Аургазинского района. Об этом сообщили в МЧС республики.
К счастью, в результате инцидента погибших нет. Три человека получили травмы, среди которых 8-летний ребенок.
Все пострадавшие госпитализированы. На месте работают экстренные службы, также организован подвижный пункт обогрева на базе КАМАЗ со снегоходом. Госавтоинспекция устранила пробки и организовала движение по одной полосе. Ситуация находится под контролем.
Фото: МЧС по РБ.