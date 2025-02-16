В Башкирии завершились поиски утонувшего подводного охотника

Сегодня, 16 февраля, рядом с деревней Иштуганово Мелеузовского района нашли тело 42-летнего подводного охотника. Председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов сообщил, что его тело обнаружили на реке Белой на расстоянии 300 метров выше по течению от места погружения.

Фото №1 - В Башкирии завершились поиски утонувшего подводного охотника

Напомним, 14 февраля двое друзей отправились на подводную охоту, и один из них пропал. Второй сначала пытался найти его самостоятельно, а затем обратился за помощью к спасателям. Экстренные службы организовали поисковые работы. В процессе операции было обследовано более 2000 кв.м. дна реки и 15 км береговой линии.

Фото: МЧС по РБ.

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