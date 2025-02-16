В Башкирии завершились поиски утонувшего подводного охотника

Сегодня, 16 февраля, рядом с деревней Иштуганово Мелеузовского района нашли тело 42-летнего подводного охотника. Председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов сообщил, что его тело обнаружили на реке Белой на расстоянии 300 метров выше по течению от места погружения.

Напомним, 14 февраля двое друзей отправились на подводную охоту, и один из них пропал. Второй сначала пытался найти его самостоятельно, а затем обратился за помощью к спасателям. Экстренные службы организовали поисковые работы. В процессе операции было обследовано более 2000 кв.м. дна реки и 15 км береговой линии.