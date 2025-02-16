Интернет, газ и электрозаправки: как развивается инфраструктура Башкирии

Первые в Приволжском федеральном округе и вторые в стране. По количеству установленных быстрых электрозарядных станций Башкортостан в 2024-м занял лидирующие позиции. В этом году эта работа продолжится. А еще в 2025-м почти 100 сел и деревень подключат к интернету. И речь идет не о Wi-Fi точке доступа, а о полноценных базовых станциях. На этой неделе в правительстве республики обсудили развитие инфраструктуры региона, где также рассказали о планах по догазификации населённых пунктов.

Газ у них был и раньше, но только в баллонах и для приготовления пищи. Теперь голубое топливо они используют и для прогрева жилища. Это не только удобно, но и по сравнению с электричеством экономически выгодно, говорит Миляуша Алибаева. А ещё Алибаевы в рамках республиканской программы как многодетная семья получили сертификат в размере 100 тысяч рублей. Эти средства как раз покрыли часть расходов по проведению голубого топлива в их дом. Если говорить в целом о Баймакском районе, по программе газификациии и догазификации в прошлом году ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод Ургаза – Янгазино – Ишмухаметово. Благодаря этому к голубому топливу подключили три деревни.

Этот вопрос глава республики держит под личным контролем. То, как продвигается газификация в регионе, на этой неделе обсудили на оперативном совещании Правительства Башкортостана. Говорили о программе по выдаче сертификатов льготным категориям граждан: участникам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, многодетным. Также подняли вопрос газификации домов, расположенных в садовых товариществах.

Не только тепло в дома сельчан, но и высокоскорстной интернет. Раньше жители Малоарслангулово Хайбуллинского района созванивались с детьми по расписанию – нужно было выезжать в поисках лучшей точки для связи. Теперь люди в курсе всех событий в режиме 24 на 7.

В 2021-м было не до шуток, когда нагрянули лесные пожары. Тогда без связи пришлось туго. Сельчане обратились к главе Республики Башкортостан Радию Хабирову, и он услышал. Связь появилась. Позже благодаря сплоченности населения и сбору подписей в деревне реализовали проект по программе «Устранение цифрового неравенства».

Глава региона Радий Хабиров ставит задачу провести интернет в каждый дом. К 2030 году устойчивой связью планируют обеспечить все села численностью от 100 до одной тысячи человек.

Вместо литров здесь киловатты. По заправочному рукаву бежит не жидкое топливо, а электричество. Быстрая станция позволяет в кратчайшее время зарядить автомобиль. Речь, конечно, не идёт о пяти минутах, как на обычной бензозаправке, но за полчаса вполне можно набрать необходимый объём заряда.

Такие быстрые электрозаправки мощностью 150 киловатт в час активно начали внедрять в республике в прошлом году. За 2024-й в Башкортостане установили 70 подобных станций, 38 из них – в Уфе. Этой активности способствовала во многом федеральная программа по развитию электрозарядной инфраструктуры. Инвестор, участвующий в проекте, получает солидную субсидию.