В УУНиТ откроется кафедра ЮНЕСКО

В Уфимском университете науки и технологий откроется кафедра ЮНЕСКО. В Париже одобрили заявку, и уже скоро в вузе будут готовить специалистов международного уровня по геопаркам. Об этом сообщил Радий Хабиров.

Заявку на открытие кафедры поддержали ведущие профильные организации из 12 стран. В их числе Китай, Вьетнам, Уругвай, ЮАР, Гана, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан. Важно, что вместе с преподавателями в УУНиТ будут работать крупные специалисты из международного сообщества.