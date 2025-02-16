В травмпунктах Уфы выросло число пострадавших из-за гололёда

Скользкие улицы – серьезное испытание для горожан. Из-за теплой зимы и переменчивой температуры тротуары буквально превратились в каток. Ежедневно в травмпунктах десятки пострадавших от гололеда. И порой травмы очень серьезные. Коммунальщики, конечно, говорят, что перешли на усиленный режим работы. Вот только в это слабо верится. И это притом, что снегопадов толком не было. Как обезопасить себя?

Свой 25-й день рождения Карина встретит в инвалидной коляске. Привычный маршрут на работу для девушки обернулся серьезной травмой. Переходя дорогу на перекрестке, уфимка поскользнулась, упала и, как в известном фильме, получила гипс.

В голень девушке установили 8 металлических пластин. Впереди еще несколько операций и длительная реабилитация. Всего этого можно было избежать, если бы коммунальщики должным образом чистили улицы, уверена Карина. Пострадавшая написала заявление в прокуратуру и намерена обращаться в суд.

Это лишь одна из историй. За январь только в травмпункт 21-й больницы в Уфе обратились почти две тысячи человек. В отделение на улицы Цюрупы – еще больше. В основном это горожане пенсионного возраста. Им сложнее всего ходить по скользким тротуарам.

Повышенный травматизм и среди детей. 8-классница Сафина Сайфутдинова упала по пути в школу. Итог – перелом руки. В детском травмпункте за осенне-зимний период зафиксировали на 1000 обращений больше, чем в прошлом году. А это порядка 2,5 тыс. пострадавших.

Локти, колени, голова, поясница – те самые уязвимые места, при ударе которых можно получить серьезные травмы. Опасно падать и на кисти рук. Но все же минимизировать травмы при падении можно.

Конечно, такие приемы требуют определенной сноровки и опыта. Обезопасить себя можно и правильно подобрав обувь. Вопреки стереотипам, рисунок протектора на подошве не влияет на скольжение. Устойчивость обеспечивает материал. Сегодня российские производители обуви отдают предпочтение термоэластопласту. В последние годы стала популярной и прошипованная обувь.

Основательно к выбору обуви подходит участковая медсестра Флорида Латыпова. Женщине 74 года, но она по-прежнему курирует своих маленьких пациентов, ежедневно проходя по несколько километров.

Нынешняя зима выдалась теплой и почти без снега. Но, увы, и в таких условиях коммунальщикам не удалось справиться с работой по очистке улиц должным образом. Это признал и мэр Уфы во время своей пресс-конференции. Притом что реагентов на складах достаточно. Сами коммунальщики в своё оправдание говорят: протяженность тротуаров Уфы более 800 км, дорог – почти 2000. Вот, видимо, и не поспевают.