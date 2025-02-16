Жители Уфы жалуются на завышенные суммы в квитанциях за отопление

Теплая зима стала поводом для недопонимания между жителями и ресурсоснабжающими организациями. Люди жалуются на большие суммы в квитанциях при едва греющих батареях. А оплачивать отопление приходится как в разгар крещенских морозов. Как следствие – в уфимских офисах ресурсоснабжающих организаций выстроились очереди из возмущенных жителей.

Газовые конфорки работают в полную мощность. Теперь супруги Фёдоровы платят большие суммы не только за холодные радиаторы, но еще и за расход газа. Свежий воздух в двухкомнатной квартире семье обходится в 4 тысячи рублей.

Не устраивает такая сумма, потому что в былые года там температура батарей намного выше была, мы такую же сумму почти платили, босиком дома ходили, а сейчас в основном в шерстяных носках ходим. Юрий Фёдоров, житель дома №69/7 по ул. Грозненской

И такая ситуация во всем доме, жалуются жильцы.

Где-то около 5 тысяч было в прошлом году, когда холодрыга была. А в этом году в январе теплее была погода, но все равно там так же больше 5 тысяч оплачиваем мы ежемесячно. Сколько можно терпеть, в конце концов, в 21 веке такое издевательство над людьми. Рафаэль Мусагитов, житель дома №69/7 по ул. Грозненской

Между тем Уфимские инженерные сети, которые отвечают за подачу тепла в данном случае, уверяют: в этом году счета, наоборот, должны быть меньше.

Если сравнивать январь 2024 года и январь 2025 года, то отпуск тепла у нас в этом году меньше, и счета, соответственно, ниже в среднем на 7%. Нужно обратиться в управляющую компанию для того, чтобы провели регулировку внутридомовой системы либо провели энергосберегающие мероприятия в доме. Если температура все-таки соответствует СанПиНу, температура – холодно или жарко в квартире – это достаточно субъективно. То есть у каждого какие-то свои предпочтения. Анна Горюхина, пресс-секретарь МУП УИС

Жильцы обращались и в управляющую компанию, где говорят: в доме установлены терморегуляторы, тепло сбрасывается и прибавляется автоматически.

В доме по улице Грозненской, 69/7 установлен узел автоматического регулирования тепла, который учитывает температуру воздуха и обеспечивает комфортный уровень проживания. С начала 2025 года зарегистрировано три обращения от жильцов дома о недостаточном отоплении. После каждого прочтения специалисты управляющей компании совместно с представителями МУП УИС проводили замеры температуры воздуха в квартирах заявителей, что соответствовало установленным нормам не ниже 22 градусов. Ильшат Хафизов, представитель управляющей компании «Наша Дёма»

С похожей ситуацией столкнулись жители по всей столице и не только. В квартире пожарной части №95 поселка Чишмы пенсионер Николай Нагорный, по собственным словам, не живет, а выживает. Старший водитель и бригадир на пенсии греется в однокомнатной квартире индукционной плитой и обогревателем. Не спасают даже куртка и ковры. Аналогичная ситуация и у соседей. А по итогу – больше 11 тысяч за отопление.

Прям чувствуется вечером – ляжешь, укроешься, нормально. Под утро дубак, вставать неохота. А сюда заходить неохота вообще, вот встану там возле двери, стою, думаю, куда пойти. Может, к друзьям пойти переночевать или еще куда. Николай Нагорный, житель п. Чишмы

Одним из основных поставщиков тепла в квартиры жителей республики является БашРТС. К компании в этом году немало претензий со стороны жильцов. Мол, почему морозов не было, а цены в квитанциях высокие. В офисе пояснили: увеличивая сумму платежа за тепло, ресурсоснабжающая организация ориентируется на энергоэффективность дома и температуру за окном.

Средняя температура в расчётном периоде «январь» была на 7 градусов холоднее предыдущего периода. Соответственно, для поддержания комфортных условий в домах потребовалось больше тепловой энергии, чем в декабре. При возникновении вопросов жители всегда могут обратиться в ООО «БашРТС» любым удобным способом. Татьяна Валиева, пресс-секретарь ООО «БашРТС»

По сей день в социальных сетях и мессенджерах идут бурные обсуждения. Уже несколько лет начисление стоимости услуг в квитанциях считают по факту потребляемого домом тепла. Гарантом выступают договорные отношения с поставщиком.

Совету многоквартирного дома нужно обязательно вместе с управляющей организацией заключить договор от имени собственников жилья на количество поставляемого тепла. То есть желание ресурсников иногда затолкать больше и приписать свои потери, списать за счет собственников жилья – это очевидно, и поэтому здесь совет дома, который должен работать вместе с управляющей компанией, должны организовывать вот эту всю работу по контролю за правильностью начислений. Анатолий Дубовский, руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Башкортостан