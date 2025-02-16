Жители Уфы жалуются на завышенные суммы в квитанциях за отопление
Теплая зима стала
поводом для недопонимания между жителями и ресурсоснабжающими организациями.
Люди жалуются на большие суммы в квитанциях при едва греющих батареях. А
оплачивать отопление приходится как в разгар крещенских морозов. Как следствие –
в уфимских офисах ресурсоснабжающих организаций выстроились очереди из
возмущенных жителей.
Газовые конфорки
работают в полную мощность. Теперь супруги Фёдоровы платят большие суммы не
только за холодные радиаторы, но еще и за расход газа. Свежий воздух в двухкомнатной
квартире семье обходится в 4 тысячи рублей.
Не устраивает такая
сумма, потому что в былые года там температура батарей намного выше была, мы
такую же сумму почти платили, босиком дома ходили, а сейчас в основном в
шерстяных носках ходим.
Юрий Фёдоров, житель дома №69/7 по ул. Грозненской
И такая ситуация во всем доме, жалуются жильцы.
Где-то около 5 тысяч
было в прошлом году, когда холодрыга была. А в этом году в январе теплее была
погода, но все равно там так же больше 5 тысяч оплачиваем мы ежемесячно.
Сколько можно терпеть, в конце концов, в 21 веке такое издевательство над
людьми.
Рафаэль Мусагитов, житель дома №69/7 по ул. Грозненской
Между тем Уфимские
инженерные сети, которые отвечают за подачу тепла в данном случае, уверяют: в
этом году счета, наоборот, должны быть меньше.
Если
сравнивать январь 2024 года и январь 2025 года, то отпуск тепла у нас в этом
году меньше, и счета, соответственно, ниже в среднем на 7%. Нужно обратиться в
управляющую компанию для того, чтобы провели регулировку внутридомовой системы
либо провели энергосберегающие мероприятия в доме. Если температура все-таки
соответствует СанПиНу, температура – холодно или жарко в квартире – это
достаточно субъективно. То есть у каждого какие-то свои предпочтения.
Анна Горюхина, пресс-секретарь МУП УИС
Жильцы обращались и в
управляющую компанию, где говорят: в доме установлены терморегуляторы, тепло
сбрасывается и прибавляется автоматически.
В доме по улице
Грозненской, 69/7 установлен узел автоматического регулирования тепла, который
учитывает температуру воздуха и обеспечивает комфортный уровень проживания. С
начала 2025 года зарегистрировано три обращения от жильцов дома о недостаточном
отоплении. После каждого прочтения специалисты управляющей компании совместно с
представителями МУП УИС проводили замеры температуры воздуха в квартирах
заявителей, что соответствовало установленным нормам не ниже 22 градусов.
Ильшат Хафизов, представитель управляющей компании «Наша Дёма»
С похожей ситуацией
столкнулись жители по всей столице и не только. В квартире пожарной части №95
поселка Чишмы пенсионер Николай Нагорный, по собственным словам, не живет, а
выживает. Старший водитель и бригадир на пенсии греется в однокомнатной
квартире индукционной плитой и обогревателем. Не спасают даже куртка и ковры.
Аналогичная ситуация и у соседей. А по итогу – больше 11 тысяч за отопление.
Прям
чувствуется вечером – ляжешь, укроешься, нормально. Под утро дубак, вставать неохота.
А сюда заходить неохота вообще, вот встану там возле двери, стою, думаю, куда
пойти. Может, к друзьям пойти переночевать или еще куда.
Николай Нагорный, житель п. Чишмы
Одним из основных
поставщиков тепла в квартиры жителей республики является БашРТС. К компании в
этом году немало претензий со стороны жильцов. Мол, почему морозов не было, а
цены в квитанциях высокие. В офисе пояснили: увеличивая сумму платежа за тепло,
ресурсоснабжающая организация ориентируется на энергоэффективность дома и
температуру за окном.
Средняя температура в
расчётном периоде «январь» была на 7 градусов холоднее предыдущего периода.
Соответственно, для поддержания комфортных условий в домах потребовалось больше
тепловой энергии, чем в декабре. При возникновении вопросов жители всегда могут
обратиться в ООО «БашРТС» любым удобным способом.
Татьяна Валиева, пресс-секретарь ООО «БашРТС»
По сей день в
социальных сетях и мессенджерах идут бурные обсуждения. Уже несколько лет
начисление стоимости услуг в квитанциях считают по факту потребляемого домом
тепла. Гарантом выступают договорные отношения с поставщиком.
Совету
многоквартирного дома нужно обязательно вместе с управляющей организацией
заключить договор от имени собственников жилья на количество поставляемого
тепла. То есть желание ресурсников иногда затолкать больше и приписать свои
потери, списать за счет собственников жилья – это очевидно, и поэтому здесь
совет дома, который должен работать вместе с управляющей компанией, должны
организовывать вот эту всю работу по контролю за правильностью начислений.
Анатолий Дубовский, руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Башкортостан
В Башгидрометцентре
констатируют: январь 2025 года был теплее нормы на 6 градусов и не намного
холоднее декабря. Однако счета за отопление отражают совсем другую погоду. По
словам экспертов, если собственники считают, что ресурсоснабжающие компании рассчитали
платежку некорректно, то следует обратиться в прокуратуру.