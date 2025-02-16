В России полис ОСАГО больше не потребуется при регистрации авто

Депутаты Госсобрания республики рассмотрят внесение изменений в кодекс республики о безопасности дорожного движения. Таким образом планируется упростить саму процедуру для автовладельцев. Документ больше не будет обязательным с 1 марта в стране. Соответствующее изменение ранее подписал Владимир Путин. Однако это не означает, что теперь можно будет выезжать на дороги без страховки.
В регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД пусто никогда не бывает. Кто-то сдает экзамены на права, а кто-то уже получает. И немало тех, кто регистрирует только что купленный автомобиль. В руках – кипа документов. Однако в скором времени она станет легче. Полис ОСАГО уже больше не будет обязательным. Мнения у автовладельцев разные.
20 февраля в Госсобрании республики рассмотрят вопрос об исключении полиса ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто. Мера, по мнению народных избранников, в первую очередь направлена на то, чтобы снизить финансовую нагрузку на автовладельцев. В Госавтоинспекции же уверены, что нововведение не принесет негативных последствий.
Представители автостраховых компаний также уверены, что количество клиентов не будет снижаться. Тем более что сейчас оформить полис ОСАГО можно даже онлайн. В скором времени ездить без полиса в надежде, что тебя не оштрафуют, вообще станет бессмысленным.
По сути, сейчас региональный парламент приводит в соответствие законодательство с федеральными нормативами. С 1 марта полис ОСАГО будет убран из списка обязательных документов при регистрации машины по всей стране. К тому же в этом году уже действует мера наказания за повторную езду без страховки. Штраф составляет от 3 до 5 тысяч рублей. За первый раз сумма остается неизменной – 800 рублей. А если представить, что камеры каждый день будут фиксировать данное нарушение, то вряд ли найдется тот, кто захочет опустошать свой кошелек.