В России полис ОСАГО больше не потребуется при регистрации авто

Депутаты Госсобрания республики рассмотрят внесение изменений в кодекс республики о безопасности дорожного движения. Таким образом планируется упростить саму процедуру для автовладельцев. Документ больше не будет обязательным с 1 марта в стране. Соответствующее изменение ранее подписал Владимир Путин. Однако это не означает, что теперь можно будет выезжать на дороги без страховки.

В регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД пусто никогда не бывает. Кто-то сдает экзамены на права, а кто-то уже получает. И немало тех, кто регистрирует только что купленный автомобиль. В руках – кипа документов. Однако в скором времени она станет легче. Полис ОСАГО уже больше не будет обязательным. Мнения у автовладельцев разные.

20 февраля в Госсобрании республики рассмотрят вопрос об исключении полиса ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто. Мера, по мнению народных избранников, в первую очередь направлена на то, чтобы снизить финансовую нагрузку на автовладельцев. В Госавтоинспекции же уверены, что нововведение не принесет негативных последствий.

Представители автостраховых компаний также уверены, что количество клиентов не будет снижаться. Тем более что сейчас оформить полис ОСАГО можно даже онлайн. В скором времени ездить без полиса в надежде, что тебя не оштрафуют, вообще станет бессмысленным.