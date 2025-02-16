В Уфе Оксана Фёдорова рассказала о фестивале «Моя Россия: музыкальное путешествие»

В Уфе завершился Всероссийский фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие». Старт ему в башкирской столице дала художественный руководитель проекта, экс-мисс Вселенная Оксана Фёдорова. Она уже далеко не в первый раз приезжает в Уфу.
Ранее Оксана Фёдорова снимала в столице республики документальный фильм о Фёдоре Шаляпине. В этот раз фестиваль также перекликается с выдающимся русским басом. С заслуженной артисткой Российской Федерации пообщалась наша коллега Анастасия Ильчибаева. Подробности – в нашем видео.