В Уфе Оксана Фёдорова рассказала о фестивале «Моя Россия: музыкальное путешествие»

В Уфе завершился Всероссийский фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие». Старт ему в башкирской столице дала художественный руководитель проекта, экс-мисс Вселенная Оксана Фёдорова. Она уже далеко не в первый раз приезжает в Уфу.