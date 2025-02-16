В Башкирии завершилась Спартакиада «Мы вместе. Спорт»

К 2030 году в Башкортостане должны систематически заниматься спортом 70% жителей региона. О задаче Президента России в своих соцсетях рассказал Радий Хабиров по итогам встречи с министром спорта страны Михаилом Дегтярёвым. Глава республики подчеркнул, что для этого необходимо строить новые сооружения и развивать инфраструктуру. Сейчас в Башкортостане возводятся 16 объектов. Всё это помогает проводить самые разные соревнования. Яркий тому пример – завершившаяся на неделе Спартакиада среди глухих «Мы вместе. Спорт». Праздник собрал 800 участников из более чем 30 регионов страны.
Ярко, зрелищно, масштабно: в республике прошла первая Всероссийская зимняя Спартакиада спорта глухих «Мы вместе. Спорт». На 11 дней Башкортостан стал местом притяжения сильнейших российских атлетов с нарушением слуха. За это время здесь разыграли 38 комплектов медалей в семи дисциплинах. Всего участие в турнире приняли более 800 атлетов с нарушением слуха из 32 регионов страны. Большую часть мероприятий провели на спортобъектах Уфы. Также были задействованы комплексы в Ишимбае и на территории Абзелиловского района.
Башкортостан – в тройке лидеров по числу спортобъектов в стране. Всего в регионе действуют более 13 тысяч сооружений. Прямо сейчас идет работа над другими крупными объектами. В их числе – реконструкция стадионов «Спартак» в Мелеузе и «Шахтёр» в Кумертау. Кроме того, уже три года в республике реализуют программу капитального ремонта спортивной инфраструктуры. Всего на эти цели направили более 314 млн рублей и привели в порядок 30 объектов. Ранее стартовало строительство Центра прогресса бокса и Академии тенниса в парке Якутова.
Выбор Башкортостана местом проведения Всероссийской зимней Спартакиады стал своеобразным признанием спортивных достижений и большого вклада региона в развитие сурдлимпийского движения в стране.
Соревнования по керлингу провели в Ишимбае. Площадку для состязаний там помогали готовить специалисты из Сочи. В сноуборде участники спартакиады разыграли медали в пяти дисциплинах. В параллельном слалом-гиганте, в параллельном слаломе, биг-эйре и слоуп-стайле. Для сноуборд-кросса на базе уфимской спортшколы специально подготовили трассу с препятствиями.
Лыжники разыграли медали в гонках классическим и свободным стилем. Больше всего медалей сборной Башкортостана принесли представители горнолыжного спорта. В хоккее победителями турнира стали гости из Новосибирской области. Команда Воронежской области завоевала первое место Спартакиады по мужскому футзалу. Мужская Сборная Башкортостана по шахматам стала третьей в командных соревнованиях. В общем зачете спартакиады победу одержала сборная Москвы.
В этом году Башкортостан примет еще одни масштабные соревнования. В декабре состоится первая Зимняя Спартакиада стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья.