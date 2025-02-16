В Башкирии завершилась Спартакиада «Мы вместе. Спорт»

К 2030 году в Башкортостане должны систематически заниматься спортом 70% жителей региона. О задаче Президента России в своих соцсетях рассказал Радий Хабиров по итогам встречи с министром спорта страны Михаилом Дегтярёвым. Глава республики подчеркнул, что для этого необходимо строить новые сооружения и развивать инфраструктуру. Сейчас в Башкортостане возводятся 16 объектов. Всё это помогает проводить самые разные соревнования. Яркий тому пример – завершившаяся на неделе Спартакиада среди глухих «Мы вместе. Спорт». Праздник собрал 800 участников из более чем 30 регионов страны.

Ярко, зрелищно, масштабно: в республике прошла первая Всероссийская зимняя Спартакиада спорта глухих «Мы вместе. Спорт». На 11 дней Башкортостан стал местом притяжения сильнейших российских атлетов с нарушением слуха. За это время здесь разыграли 38 комплектов медалей в семи дисциплинах. Всего участие в турнире приняли более 800 атлетов с нарушением слуха из 32 регионов страны. Большую часть мероприятий провели на спортобъектах Уфы. Также были задействованы комплексы в Ишимбае и на территории Абзелиловского района.

Мы некоторые соревнования такого уровня раньше не могли проводить, не было достаточно объектов. Сейчас, видите, мы с каждым разом увеличиваем количество инфраструктуры спортивной. Вот дай бог, сейчас активно работаем над легкоатлетическим манежем. Это сложная задача будет, очень сложная борьба за бюджет, борьба за проект хороший, строить его сложно будет. Вот это наша задача, для меня это такой KPI я себе поставил – в ближайшие несколько лет его построить. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Башкортостан – в тройке лидеров по числу спортобъектов в стране. Всего в регионе действуют более 13 тысяч сооружений. Прямо сейчас идет работа над другими крупными объектами. В их числе – реконструкция стадионов «Спартак» в Мелеузе и «Шахтёр» в Кумертау. Кроме того, уже три года в республике реализуют программу капитального ремонта спортивной инфраструктуры. Всего на эти цели направили более 314 млн рублей и привели в порядок 30 объектов. Ранее стартовало строительство Центра прогресса бокса и Академии тенниса в парке Якутова.

У нас была закладка камня в 2024 году здесь, на территории школы олимпийского резерва по теннису. В академии тенниса планируется шесть крытых кортов. Для нас это большое подспорье. Павел Муслимов, директор СШОР по теннису Республики Башкортостан

Выбор Башкортостана местом проведения Всероссийской зимней Спартакиады стал своеобразным признанием спортивных достижений и большого вклада региона в развитие сурдлимпийского движения в стране.

Соревнования по керлингу провели в Ишимбае. Площадку для состязаний там помогали готовить специалисты из Сочи. В сноуборде участники спартакиады разыграли медали в пяти дисциплинах. В параллельном слалом-гиганте, в параллельном слаломе, биг-эйре и слоуп-стайле. Для сноуборд-кросса на базе уфимской спортшколы специально подготовили трассу с препятствиями.

Я вместе с коллегами-операторами приехал в Башкортостан из Москвы как представитель федерации, чтобы освещать проведение спартакиады. Мы работаем на разных объектах. Они в Ишимбае и в Абзелиловском районе, я в Уфе. Здесь мне комфортно находится. Везде есть волонтеры и переводчики, которые помогают и готовы прийти на помощь. Я не ожидал, что в Уфе есть такие шикарные склоны, и погода тоже радует. Сергей Силиванов

Лыжники разыграли медали в гонках классическим и свободным стилем. Больше всего медалей сборной Башкортостана принесли представители горнолыжного спорта. В хоккее победителями турнира стали гости из Новосибирской области. Команда Воронежской области завоевала первое место Спартакиады по мужскому футзалу. Мужская Сборная Башкортостана по шахматам стала третьей в командных соревнованиях. В общем зачете спартакиады победу одержала сборная Москвы.