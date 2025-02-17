В Башкирии в ДТП с автобусом погибли супруги из Оренбурга

В Башкирии в ДТП с туристическим автобусом погибли жители Оренбурга.
Инцидент произошел вечером 16 февраля на 217-м километре трассы Уфа-Оренбург. Согласно предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль «Opel Astra», за рулем которого находился 60-летний мужчина, и пассажирский автобус марки «Yutong», сообщили в пресс-службе ГАИ республики.
К сожалению, водитель легковушки и его пассажирка скончались до прибытия скорой помощи. По данным «Башинформа», погибшие были супругами. Известно, что автобус, следовавший по маршруту Уфа-Кумертау, на момент аварии вез 10 пассажиров. Никто из них не пострадал.
Обстоятельства аварии уточняются.
Фото: ГАИ РБ.