В Башкирии в ДТП с автобусом погибли супруги из Оренбурга

К сожалению, водитель легковушки и его пассажирка скончались до прибытия скорой помощи. По данным «Башинформа», погибшие были супругами. Известно, что автобус, следовавший по маршруту Уфа-Кумертау, на момент аварии вез 10 пассажиров. Никто из них не пострадал.