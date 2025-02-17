В Уфе женщина получила переломы после лобового столкновения

В Уфе днем, 16 февраля, в ДТП с двумя авто пострадала 41-летняя женщина. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города.

42-летний водитель автомобиля «ЗАЗ Шанс», двигаясь по улице Сосновской в сторону улицы Перекопской, столкнулся с автомобилем «Ниссан Тиида», который ехал навстречу. Пассажирка «Ниссана» получила множественные переломы и была госпитализирована. Водитель «ЗАЗ Шанс» отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.

В отношении виновника были составлены несколько протоколов. По данному факту проводится расследование.