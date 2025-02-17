В Башкирии в 2024 году сумма господдержки бизнеса составила 1 млрд рублей

В Башкирии по итогам 2024 года сумма господдержки бизнеса составила 1,008 млрд рублей. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» из федерального бюджета было направлено 436,2 млн рублей, а из регионального — 8,9 млн рублей. Всего поддержка из регионального бюджета достигла 477,1 млн рублей, дополнительно местные бюджеты внесли 94,8 млн рублей. Об этом сообщила министр предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко на оперативном совещании правительства республики.
В результате поддержки, предоставленной предпринимателям, значительно увеличилось количество работающих в сфере МСП, на 20% превысив прогноз и составив 593,3 тысячи человек. В республике зарегистрировано около 142 тысяч субъектов МСП, а количество самозанятых выросло на 43%, достигнув почти 263 тысяч человек.
Башкирия также занимает лидирующие позиции в развитии социального предпринимательства. По итогам 2024 года количество социальных предприятий в регионе возросло до 618, что вывело республику на второе место в России по этому показателю. Кроме того, налоговые поступления в 2024 году увеличились на 38,4% по сравнению с предыдущим годом и составили 22 млрд рублей.