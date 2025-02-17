В Башкирии в 2024 году сумма господдержки бизнеса составила 1 млрд рублей

В Башкирии по итогам 2024 года сумма господдержки бизнеса составила 1,008 млрд рублей. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» из федерального бюджета было направлено 436,2 млн рублей, а из регионального — 8,9 млн рублей. Всего поддержка из регионального бюджета достигла 477,1 млн рублей, дополнительно местные бюджеты внесли 94,8 млн рублей. Об этом сообщила министр предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко на оперативном совещании правительства республики.

В результате поддержки, предоставленной предпринимателям, значительно увеличилось количество работающих в сфере МСП, на 20% превысив прогноз и составив 593,3 тысячи человек. В республике зарегистрировано около 142 тысяч субъектов МСП, а количество самозанятых выросло на 43%, достигнув почти 263 тысяч человек.