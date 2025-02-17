В Уфе стало известно, где будут праздновать Масленицу

В этом году Масленица пройдет с 24 февраля по 2 марта. Главное празднование состоится 1 марта, сообщили в  пресс-службе администрации Уфы.

Фото №1 - В Уфе стало известно, где будут праздновать Масленицу

Мероприятия организуют на площади имени Ленина, где разместятся около десяти интерактивных площадок. Гостей ждут творческие мастер-классы, национальные виды спорта, активные игры и хороводы.

Кроме того, в рамках праздника пройдет акция «Добрый блин», в которой каждый желающий сможет приготовить масленичный блин для последующей продажи на аукционе. Все собранные средства направят на поддержку участников специальной военной операции.

Волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии