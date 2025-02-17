В Уфе стало известно, где будут праздновать Масленицу

В этом году Масленица пройдет с 24 февраля по 2 марта. Главное празднование состоится 1 марта, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Мероприятия организуют на площади имени Ленина, где разместятся около десяти интерактивных площадок. Гостей ждут творческие мастер-классы, национальные виды спорта, активные игры и хороводы.