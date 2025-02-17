В Уфе стало известно, где будут праздновать Масленицу

В этом году Масленица пройдет с 24 февраля по 2 марта. Главное празднование состоится 1 марта, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
Мероприятия организуют на площади имени Ленина, где разместятся около десяти интерактивных площадок. Гостей ждут творческие мастер-классы, национальные виды спорта, активные игры и хороводы.
Кроме того, в рамках праздника пройдет акция «Добрый блин», в которой каждый желающий сможет приготовить масленичный блин для последующей продажи на аукционе. Все собранные средства направят на поддержку участников специальной военной операции.