В Роспотребнадзоре Башкирии подвели итоги 2024 года

В Уфе состоялась итоговая коллегия республиканского Роспотребнадзора. В этом году ведомству исполнилось 20 лет. На юбилей пригласили действующих сотрудников, а также ветеранов управления, которые начали закладывать фундамент для будущего службы еще в 2005 году. Лучших специалистов сферы отметили наградами.
На заседании говорили о результатах работы за прошедший год. Рассказали об участии ведомства в реализации ключевых национальных проектов, о показателях инфекционной заболеваемости, вакцинации населения, обеспечении качественной питьевой водой, о соответствии пищевых продуктов требованиям действующего законодательства, особенно в детских учреждениях. Также были озвучены актуальные аспекты защиты прав потребителей.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Казак отметила, что инфекционная заболеваемость в республике ниже среднемноголетнего уровня, а 89% в инфекционной патологии составляют острые инфекции верхних дыхательных путей. Также было озвучено, что в прошлом году республика успешно провела 27 крупных мероприятий, в том числе с международным участием.