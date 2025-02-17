В Роспотребнадзоре Башкирии подвели итоги 2024 года

В Уфе состоялась итоговая коллегия республиканского Роспотребнадзора. В этом году ведомству исполнилось 20 лет. На юбилей пригласили действующих сотрудников, а также ветеранов управления, которые начали закладывать фундамент для будущего службы еще в 2005 году. Лучших специалистов сферы отметили наградами.

На заседании говорили о результатах работы за прошедший год. Рассказали об участии ведомства в реализации ключевых национальных проектов, о показателях инфекционной заболеваемости, вакцинации населения, обеспечении качественной питьевой водой, о соответствии пищевых продуктов требованиям действующего законодательства, особенно в детских учреждениях. Также были озвучены актуальные аспекты защиты прав потребителей.