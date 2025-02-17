В Башкирии прошло первенство по борьбе куреш

В Бураевском районе прошло первенство республики по борьбе куреш. За места в сборной боролись более 300 спортсменов со всех уголков Башкортостана. Сильнейшие выступят в апреле на всероссийском турнире в Казани.

Оторвать противника от ковра и положить его на лопатки – дело не из легких. Нужно быть ловким и умело пользоваться приемами. Ильяс из Стерлибашевского района делает это мастерски. Фирменному захвату научил папа – тренер с многолетним стажем.

Альберт Валиев из Кигинского района – один из лидеров команды. Опыт участия в соревнованиях в составе сборной республики есть – в активе бронза первенства страны. На эти состязания настроился решительно – как минимум финал и выход на Россию.

Башкирский спортсмен Артур Зулькарнаев – многократный чемпион мира по борьбе на поясах и курешу. Пошел по стопам отца. Сейчас тренирует ребят в Бураево. На этом турнире и как наставник, и как судья.