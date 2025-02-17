Житель Башкирии избил своего знакомого, оставив его инвалидом

В Ишимбайском районе мужчина нанёс тяжёлые травмы своему знакомому, в результате чего тот стал инвалидом. Инцидент произошёл во время застолья в апреле 2023 года, сообщили в прокуратуре республики.

В ходе вечера между двумя мужчинами возник конфликт из-за личных неприязненных отношений. Во время ссоры подсудимый ударил своего соперника в височную область головы, что привело к черепно-мозговой травме. В результате потерпевший получил тяжкий вред здоровью и впоследствии стал инвалидом.