Житель Башкирии избил своего знакомого, оставив его инвалидом

В Ишимбайском районе мужчина нанёс тяжёлые травмы своему знакомому, в результате чего тот стал инвалидом. Инцидент произошёл во время застолья в апреле 2023 года, сообщили в прокуратуре республики.
В ходе вечера между двумя мужчинами возник конфликт из-за личных неприязненных отношений. Во время ссоры подсудимый ударил своего соперника в височную область головы, что привело к черепно-мозговой травме. В результате потерпевший получил тяжкий вред здоровью и впоследствии стал инвалидом.
Подсудимый частично признал свою вину. Суд вынес решение о назначении ему наказания в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.