В Уфе проходит турнир по боксу памяти Рудольфа Гибадуллина

Соревнования проводятся уже в третий раз на базе секции, которую и организовал заслуженный тренер РСФСР. В числе воспитанников Рудольфа Гибадуллина – более 20 мастеров спорта СССР и России, участники Олимпийских игр, чемпионы Европы и мира, призеры международных соревнований. Многие из них продолжают дело тренера и уже сами стали наставниками юных боксеров.
В этом году соревнованиям присвоили класс Б. Это значит, что победители турнира получат звание кандидата в мастера спорта. География участников расширяется с каждым годом. Сегодня это почти 150 спортсменов со всей республики, а также гости из Челябинской и Оренбургской областей. По итогам полуфинала в следующий раунд прошли 60 боксеров.