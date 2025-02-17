В Уфе проходит турнир по боксу памяти Рудольфа Гибадуллина

Соревнования проводятся уже в третий раз на базе секции, которую и организовал заслуженный тренер РСФСР. В числе воспитанников Рудольфа Гибадуллина – более 20 мастеров спорта СССР и России, участники Олимпийских игр, чемпионы Европы и мира, призеры международных соревнований. Многие из них продолжают дело тренера и уже сами стали наставниками юных боксеров.

Профессиональное отношение ко всему: к одежде, к спортивному инвентарю, к прическе – такие мелочи, к восстановительным мероприятиям он, естественно, привил. Стараемся тоже передать это нашему поколению, чтобы тоже это все проходило достаточно грамотно, уверенно, постепенно, не торопясь. Так по-мужски чтобы все было.

Азат Галеев, тренер СК «Нефтяник»

У нас учреждены специальные призы. Это за определенные номинации: за волю к победе, за технико-тактическую подготовку, за лучшую технику. Учреждены у нас специальные призы в виде сертификатов размером по 10 тысяч рублей каждый сертификат.

Зубаир Нальгиев, главный судья турнира

В этом году соревнованиям присвоили класс Б. Это значит, что победители турнира получат звание кандидата в мастера спорта. География участников расширяется с каждым годом. Сегодня это почти 150 спортсменов со всей республики, а также гости из Челябинской и Оренбургской областей. По итогам полуфинала в следующий раунд прошли 60 боксеров.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ