В Уфе проходит турнир по боксу памяти Рудольфа Гибадуллина

Профессиональное отношение ко всему: к одежде, к спортивному инвентарю, к прическе – такие мелочи, к восстановительным мероприятиям он, естественно, привил. Стараемся тоже передать это нашему поколению, чтобы тоже это все проходило достаточно грамотно, уверенно, постепенно, не торопясь. Так по-мужски чтобы все было.

Азат Галеев, тренер СК «Нефтяник»