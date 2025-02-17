Радий Хабиров наградил участника СВО медалью генерала Шаймуратова

Церемония прошла сегодня на оперативном совещании правительства. Мударис Асылбаев – уроженец Архангельского района. На родину приехал в отпуск, в скором времени вновь вернется на передовую.

В рядах Вооруженных сил России Мударис Асылбаев с 2018 года. Был командиром разведотделения, с сентября 2022 года выполняет задачи спецоперации в танковом батальоне. В прошлом году принимал участие в параде Победы в Москве. Военнослужащий прошёл по Красной площади в «коробке» участников СВО. Также боец принял участие в съемках новогоднего поздравления телезрителей вместе с еще одним участником СВО.