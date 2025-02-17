В Шаранском районе открылись два новых ФАПа

В деревне Мещерево Шаранского района открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Его построили в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Там медицинскую помощь будут получать более 130 сельчан.

ФАП оснащен всей необходимой техникой и оборудованием. Есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря. Также имеется доступная среда для людей с инвалидностью.