В Шаранском районе открылись два новых ФАПа

В деревне Мещерево Шаранского района открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Его построили в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Там медицинскую помощь будут получать более 130 сельчан.
ФАП оснащен всей необходимой техникой и оборудованием. Есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря. Также имеется доступная среда для людей с инвалидностью.
Еще один ФАП появился в селе Сакты. В открытии приняла участие депутат Госдумы страны и уроженка села Рима Баталова. На торжественной церемонии наградили активистов и предпринимателей, участвующих в жизни населенного пункта. Также отметили труд заведующей ФАПом, которая работает в медучреждении 40 лет.