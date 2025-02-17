В Башкирии 90-летняя бабушка вяжет носки для бойцов СВО

90-летняя уроженка Мишкинского района вяжет носки для участников СВО. Фануза Шагабанова – ребенок войны, пережила с сестрами и братом ужасы и тяготы жизни. О том, как им жилось и как семья сохраняет память поколений, – в нашем сюжете.

В руках Фануза Шагабанова сжимает то, что возвращает ее в детство. Письмо от отца 83-летней давности прямиком с фронта бережно хранится в папке.

Не было семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Из деревни Большие Шады Мишкинского района на фронт уходили десятки мужчин. Среди них оказался и Сафуан Тимергалиев. В мирное время он заведовал колхозной конюшней, женился и воспитывал детей. На защиту Родины встал в конце 1941 года, призвали красноармейцем.

На первый взгляд – старое письмо с непонятной арабской вязью, но это большая память для семьи. Письмо Сафуана Тимергалиева 1942 года. Он пишет, спрашивает, как же его семья. И одна из строчек: «Мы скоро вернемся».

Письмо на татарском языке, написанное арабскими буквами, удалось дословно перевести в мечети, а шежере и историю дедушки Ирина Боброва подняла в музее Мишкинского района. Она смогла найти дедов и прадедов вплоть до 17-го поколения.

Но спустя год связь с ним оборвалась навсегда, а пятерым детям войны пришлось рано повзрослеть – после школы бежали прямиком на помощь маме.

Члены семьи собирают и бережно хранят все, что связано с их родственниками. А сестры все так же находятся в трезвом уме и твердой памяти. Истории из уст в уста они намерены передавать дальше своим внукам и правнукам.