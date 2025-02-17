В Башкирии 90-летняя бабушка вяжет носки для бойцов СВО

90-летняя уроженка Мишкинского района вяжет носки для участников СВО. Фануза Шагабанова – ребенок войны, пережила с сестрами и братом ужасы и тяготы жизни. О том, как им жилось и как семья сохраняет память поколений, – в нашем сюжете.
В руках Фануза Шагабанова сжимает то, что возвращает ее в детство. Письмо от отца 83-летней давности прямиком с фронта бережно хранится в папке.
Не было семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Из деревни Большие Шады Мишкинского района на фронт уходили десятки мужчин. Среди них оказался и Сафуан Тимергалиев. В мирное время он заведовал колхозной конюшней, женился и воспитывал детей. На защиту Родины встал в конце 1941 года, призвали красноармейцем.
На первый взгляд – старое письмо с непонятной арабской вязью, но это большая память для семьи. Письмо Сафуана Тимергалиева 1942 года. Он пишет, спрашивает, как же его семья. И одна из строчек: «Мы скоро вернемся».
Письмо на татарском языке, написанное арабскими буквами, удалось дословно перевести в мечети, а шежере и историю дедушки Ирина Боброва подняла в музее Мишкинского района. Она смогла найти дедов и прадедов вплоть до 17-го поколения.
Но спустя год связь с ним оборвалась навсегда, а пятерым детям войны пришлось рано повзрослеть – после школы бежали прямиком на помощь маме.
Члены семьи собирают и бережно хранят все, что связано с их родственниками. А сестры все так же находятся в трезвом уме и твердой памяти. Истории из уст в уста они намерены передавать дальше своим внукам и правнукам.
Сейчас семью затронула специальная военная операция. И до сих пор Фануза Сафуановна не остается в стороне, помогая бойцам. Вяжет теплые носки и искренне сопереживает. Помнит, как было тяжело им, поэтому даже в свои 90 лет старается приблизить победу нашей страны.