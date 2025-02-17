В Башкирии прошли соревнования по многоборью «Байге»

Команду собирали из разных патрульных частей. Здесь участвует Инзер, Абзаково и Кусимово. Сегодня пожарная охрана хочет показать свою силу в этом мероприятии. Пожарные всегда работают слаженно. Это наш девиз. Поэтому мы всегда успешно тушим пожары и спасаем людей.

Раиль Хисматуллин и Азамат Набиуллин, участники соревнований