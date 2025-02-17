В Башкирии прошли соревнования по многоборью «Байге»

В селе Улуелга Белорецкого района прошли соревнования по башкирскому многоборью «Байге». Мероприятие посвятили Году защитника Отечества и помощи семьям участников СВО. Главная цель соревнований – популяризация истории и развитие культуры башкирского народа. Участие в «Байге» приняла и команда правительства республики.
Многоборье «Байге» – соревнование между командами из пяти человек. Оно включает дисциплины из силового многоборья и традиционных игр. В составе команды – пять мужчин. В программу вошли перетягивание каната, бросок булавы, мас-рестлинг, стрельба из лука и «тяни-толкай».