В Башкирии прошли соревнования по многоборью «Байге»

В селе Улуелга Белорецкого района прошли соревнования по башкирскому многоборью «Байге». Мероприятие посвятили Году защитника Отечества и помощи семьям участников СВО. Главная цель соревнований – популяризация истории и развитие культуры башкирского народа. Участие в «Байге» приняла и команда правительства республики.

Всю жизнь в спорте, поэтому мы любим им заниматься. В здоровом теле – здоровый дух. Больше надо выходить на улицу, больше общаться, больше заниматься спортом.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Многоборье «Байге» – соревнование между командами из пяти человек. Оно включает дисциплины из силового многоборья и традиционных игр. В составе команды – пять мужчин. В программу вошли перетягивание каната, бросок булавы, мас-рестлинг, стрельба из лука и «тяни-толкай».

Команду собирали из разных патрульных частей. Здесь участвует Инзер, Абзаково и Кусимово. Сегодня пожарная охрана хочет показать свою силу в этом мероприятии. Пожарные всегда работают слаженно. Это наш девиз. Поэтому мы всегда успешно тушим пожары и спасаем людей.

Раиль Хисматуллин и Азамат Набиуллин, участники соревнований
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