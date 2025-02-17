В Башкирии женщина избивала и морила голодом 5-летнюю дочь

Находясь в состоянии наркотического опьянения, мать регулярно избивала девочку, не занималась её воспитанием и оставляла одну дома без еды. Более того, в квартире обвиняемой часто собирались знакомые, которые в присутствии ребёнка распивали алкоголь и употребляли наркотические вещества. Женщина ранее уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.