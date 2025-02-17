Спартакиада и модульные женские консультации: итоги оперативки с Радием Хабировым

В Башкортостане началась подготовка к первой Спартакиаде стран СНГ среди детей с ОВЗ. Она пройдет в Уфе в декабре. Об этом глава республики Радий Хабиров сообщил на еженедельном заседании Правительства. Новый формат встреч с бизнес-сообществом, сдача 6 поликлиник до конца года, открытие торгового дома Узбекистана и другие ключевые вопросы, о которых говорили на оперативном совещании, – подробнее в следующем материале.

Внешнеэкономической работе уделяется большое внимание. Недавно делегация Башкортостана побывала в Беларуси. А в эти дни в республике находятся представители Узбекистана. За 11 месяцев прошлого года товарооборот вырос почти на 20% в сравнении с 2023 годом.

Сотрудничество ведется в нескольких направлениях, глава республики отметил, что активнее надо работать над крупными проектами. В мае в Уфе планируют открыть Торговый дом Наманганской области — в продаже будет текстиль и одежда. Одна из ключевых идей для реализации — Башкирско-Узбекский технопарк в Ферганской области.

Для повышения эффективности двустороннего сотрудничества 25 мая 2024 года мы подписали дорожную карту на 2024–2026 годы. Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

Зрелищно и масштабно в республике прошла первая Всероссийская зимняя Спартакиада спорта глухих. На 11 дней Башкортостан стал местом притяжения сильнейших российских атлетов с нарушением слуха. А в декабре Башкортостан станет хозяином Спартакиады стран СНГ среди детей с ОВЗ. Опыт проведения больших состязаний у республики имеется, отстроенные спортивные объекты позволяют их принимать.

За прошлый год в республике стало больше субъектов малого и среднего предпринимательства, чем в 2023-м, их число увеличилось на 4,3%. Заинтересованность к ведению своего дела стала выше благодаря мерам поддержки.

Так, в прошлом году сумма госпомощи для развития предпринимательства составила 1 миллиард рублей. Гранты, помощь в продвижении и сбыте продукции, проект по обработке обращений — помощь реализуется с разных сторон.

Практически все важные показатели у нас выросли. Но чтобы лучше понять самочувствие предпринимателей, мы начнём проводить регулярные встречи с представителями бизнес-сообщества Башкортостана. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Башкортостане стартовал региональный проект «Охрана материнства и детства». Он реализуется в рамках национального проекта «Семья». Сумма финансирования более семисот миллионов рублей. На эти средства построят четыре модульные женские консультации и в два раза больше их откроют на базе кабинетов акушеров-гинекологов.

Когда окончательно сформируют параметры российского бюджета на три года, мы узнаем, какие заявки республики по первичной медицине приняли – мы подали всё, что нам нужно. Если получим полное удовлетворение наших заявок, то это будет очень здорово. Сейчас мы строим шесть поликлиник в шести районах, и в этом году должны их сдать. А в планах – продолжать большое строительство и дооснащение медучреждений. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан