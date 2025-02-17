В Башкирии за три года 60 молодых ученых получили гранты Главы Башкирии

За последние три года 60 аспирантов и кандидатов наук получили гранты Главы Башкортостана. Речь о молодых ученых, занимающихся фундаментальными исследованиями в самых разных областях. Во многом становится основой для прорывных технологий. Грант помогает учёным проводить опыты, а после они предоставляют отчеты о проделанной работе.

Жар в печи достигает нескольких сотен градусов. Датчики следят за всеми показателями и выводят на экран компьютера. Руководит процессом Эльвина Галиева. Задача — получить высококачественные соединения. Образцы помещают в специальную трубку и подсоединяют к вакуумной системе, а далее в печь.

Результат есть — шов оказался прочнее самого материала. Поэтому образцы сплава проходят испытания на растяжение и сжатие. Проводить такие исследования помог грант Главы Башкортостана. Твердофазная сварка жаропрочного никелевого сплава поможет в перспективе в изготовлении деталей для двигателей самолетов.

По сути, речь о создании в будущем блиска — когда лопатки составляют единое целое с диском ротора. Технология непростая. В турбине наиболее высокая температура по периферии, и лопатки должны выдерживать это, причем длительное время.

Температура под минус 80 обеспечивает и безопасность, и позволяет биоматериалам не терять свойства. Они хранятся тут со времени, когда корпус клиники БГМУ в 2020-м превратился в ковид-госпиталь, когда бушевала пандемия коронавируса. Заведующий кафедрой внутренних болезней БГМУ Антон Тюрин посвятил свою работу теме поражения опорно-двигательного аппарата у пациентов с Covid-19, изучал и постковидный синдром. Был выявлен новый цитокиновый маркер.

Исследования вызвали большой интерес как в стране, так и за рубежом. Антон Тюрин отмечает, что имеющийся биоматериал больных Covid-19 позволяет изучать, как вирусы влияют на иммунитет. А значит, создавать оружие против них. Эти знания передаются теперь и студентам.

К слову, ученица Антона Тюрина, врач Карина Ахиярова, также обладательница гранта. Объект ее исследований — комплексный анализ опорно-двигательного аппарата у молодых людей с дисплазией соединительных тканей. Патология приводит к развитию серьезных заболеваний, например, остеопороза. У больного кость способна сломаться даже при небольшой нагрузке.