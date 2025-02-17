Ансамбль Гаскарова выступит в Государственном Кремлевском дворце

Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова впервые выступит с сольным концертом в Государственном Кремлевском Дворце. 11 марта, в день рождения коллектива, гаскаровцы представят программу «Танцы народов мира».

Это первый танец, с которого зарождалась башкирская хореография. «Зарифа», завоевав любовь публики еще 85 лет назад, все так же остается визитной карточкой коллектива. Идея постановки пришла основателю Госансамбля Файзи Гаскарову по пути из Москвы в Уфу. Движения легли в основу многих других танцев из современного репертуара.

В танцы мы изменения не вносим, единственное, мы больше свою физическую форму поддерживаем, мы стараемся больше, ярче выражаться, донести до зрителей нашу культуру, нашу национальность, чтобы это было выразительно, потому что зрительный зал очень большой, сама сцена очень большая, и нам надо будет показать всю нашу культуру и всю нашу красоту башкирского народа.

Разиля Билалова, заслуженная артистка Республики Башкортостан

Классику башкирской хореографии: «Семь девушек», «Северные амуры», «Проказницы», «Три брата» и другие шедевры из золотого фонда наследия Файзи Гаскарова представят артисты балета в первом отделении. В него войдут и новые постановки, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Моя постановка будет, то есть я, вдохновившись фильмом «В бой идут одни старики», взяв сюжет оттуда, ставлю сейчас новый танец «Веселые ребята», то есть будем показывать военные будни наших летчиков. По нашим танцам нас узнают и в республике, и в других регионах, поэтому мы очень большое внимание уделяем как раз репетиционному периоду.

Назир Байзигитов, директор ГААНТ им. Ф. Гаскарова, заслуженный артист Республики Башкортостан

Во втором отделении гаскаровцы представят танцы народов России и мира. Главную сцену страны впервые покорят не только опытные танцоры, но и молодые артисты балета. Арина Хасанова в Госансамбле второй год, делится, что находит поддержку у старших коллег.

Фото №1 - Ансамбль Гаскарова выступит в Государственном Кремлевском дворце

В Госансамбль я хотела попасть вообще с самого детства, это моя такая мечта. Попала я сюда совсем недавно, я здесь работаю второй год — сразу после Хореографического училища им. Рудольфа Нуреева. Старшие наши коллеги очень помогают и поддерживают. С каждым днем мы, вроде, прогоняем программу, готовимся, но я очень сильно переживаю до сих пор. Я думаю, пока туда не попаду, пока не начнется программа, пока не начну выступать, я не отпущу это волнение. У меня такой трепет.

Арина Хасанова, артистка балета ГААНТ им. Ф. Гаскарова

Волнение всегда есть на любой сцене — и на малой, и на большой, конечно же, но все-таки Кремлёвский дворец — это большая ответственность. В Москве мы чаще всего выступаем в Зале Чайковского, но в Кремле мы впервые, поэтому мы очень сильно стараемся, очень сильно готовимся к этому концерту.

Айбулат Багаутдинов, заслуженный артист Республики Башкортостан

На протяжении 85 лет Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова бережно сохраняет идентичность башкир. Всё это время неповторимые костюмы, серебряные монеты, легендарные танцы и глубокий, но понятный смысл радуют глаз зрителей. После выступления в Москве артисты отправятся с концертом по республике.

В фойе Кремлевского дворца расположится экспозиция — это две юрты. Артисты и ветераны ансамбля расскажут про жизнь башкир и предметы быта. 11 марта каждый сможет примерить на себе национальный костюм и знаменитую лисью шапку — тем самым ближе познакомиться с культурой и традициями нашей Республики.

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