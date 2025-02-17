Ансамбль Гаскарова выступит в Государственном Кремлевском дворце

В Госансамбль я хотела попасть вообще с самого детства, это моя такая мечта. Попала я сюда совсем недавно, я здесь работаю второй год — сразу после Хореографического училища им. Рудольфа Нуреева. Старшие наши коллеги очень помогают и поддерживают. С каждым днем мы, вроде, прогоняем программу, готовимся, но я очень сильно переживаю до сих пор. Я думаю, пока туда не попаду, пока не начнется программа, пока не начну выступать, я не отпущу это волнение. У меня такой трепет.

Арина Хасанова, артистка балета ГААНТ им. Ф. Гаскарова