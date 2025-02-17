Ансамбль Гаскарова выступит в Государственном Кремлевском дворце

Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова впервые выступит с сольным концертом в Государственном Кремлевском Дворце. 11 марта, в день рождения коллектива, гаскаровцы представят программу «Танцы народов мира».
Это первый танец, с которого зарождалась башкирская хореография. «Зарифа», завоевав любовь публики еще 85 лет назад, все так же остается визитной карточкой коллектива. Идея постановки пришла основателю Госансамбля Файзи Гаскарову по пути из Москвы в Уфу. Движения легли в основу многих других танцев из современного репертуара.
Классику башкирской хореографии: «Семь девушек», «Северные амуры», «Проказницы», «Три брата» и другие шедевры из золотого фонда наследия Файзи Гаскарова представят артисты балета в первом отделении. В него войдут и новые постановки, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Во втором отделении гаскаровцы представят танцы народов России и мира. Главную сцену страны впервые покорят не только опытные танцоры, но и молодые артисты балета. Арина Хасанова в Госансамбле второй год, делится, что находит поддержку у старших коллег.
На протяжении 85 лет Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова бережно сохраняет идентичность башкир. Всё это время неповторимые костюмы, серебряные монеты, легендарные танцы и глубокий, но понятный смысл радуют глаз зрителей. После выступления в Москве артисты отправятся с концертом по республике.
В фойе Кремлевского дворца расположится экспозиция — это две юрты. Артисты и ветераны ансамбля расскажут про жизнь башкир и предметы быта. 11 марта каждый сможет примерить на себе национальный костюм и знаменитую лисью шапку — тем самым ближе познакомиться с культурой и традициями нашей Республики.