В Башкирии чат-бот ГАИ предотвратил ДТП с пьяным водителем «КамАЗа»

В Куюргазинском районе благодаря чат-боту ГАИ задержали водителя «КамАЗа» в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в своих соцсетях сообщил главный инспектор ГАИ республики Владимир Севастьянов.

По его словам, в чат-боте появилась информация о неадекватном вождении грузовика на трассе Уфа – Оренбург рядом с деревней Мурапталово. «КамАЗ» остановили на 273 км автотрассы. За рулем находился 46-летний мужчина из Баймакского района с явными признаками опьянения.

При проверке алкотестером у него было зафиксировано 0,956 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В Госавтоинспекции республики напомнили, что о нарушителях правил дорожного движения можно сообщить по телефону горячей линии МВД по РБ: 8-347-279-32-92 или в чат-боте в телеграме.