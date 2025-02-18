В Башкирии с рабочим визитом находится делегация Узбекистана

Узбекистан и Башкортостана намерены продолжить кооперацию сразу в нескольких сферах: торговле, промышленности, сельском хозяйстве, образовании и туризме, сообщил в своих социальных сетях Радий Хабиров. В Уфе с рабочим визитом пребывает делегация Узбекистана во главе с чрезвычайным и полномочным послом Ботиржоном Асадовым.
В рамках встречи с Главой Башкортостана стороны обсудили направления дальнейшей совместной работы. В частности, строительство в нашем регионе совместного технопарка, цементного завода, производства мягких упаковок, газовых баллонов. В работе сразу несколько проектов, которые выведут наше сотрудничество на новый уровень, отметил Радий Хабиров и добавил, что по итогам 11 месяцев прошлого года внешнеторговый оборот с Узбекистаном вырос на 20%.