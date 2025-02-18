В Башкирии с рабочим визитом находится делегация Узбекистана

В 2024 году мы существенно увеличили импорт – на 68 процентов. Это для нас хороший показатель. Но самое главное, что мы перешли в плоскость более глубокой кооперации. Все наши договорённости мы заложили в дорожную карту и контролируем, как она исполняется.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан