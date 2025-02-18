В Уфе состоялось закрытие городского конкурса «Учитель года»

Конкурсанты прошли три этапа, в рамках которых их ждали испытания: «Урок», «Педагогическое интервью», «Мастер-класс», «Брифинг» и «Блицтурнир». Соревнования проводятся уже 28 лет и за это время в них приняли участие более 2,5 тыс. человек. Учителя имели возможность заявить о своих новых технологиях и методиках, достижениях, волнующих вопросах, найти единомышленников и вдохновение для новых свершений.