В Уфе авиаклуб провел сборы для кадетских классов

В Уфимском авиационно-спортивном клубе ДОСААФ провели сборы для кадетских классов школы №157. 22 учащихся с помощью подъемно-буксировочной системы смогли оторваться от земли, совершить полет и приземлиться самостоятельно.

После каждый школьник получил соответствующее свидетельство. Использование такой системы для приобщения школьников к основам авиации и парашютизма была разработана Уфимским аэроклубом под руководством пилота-инструктора Азата Масалимова.