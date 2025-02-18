В Башкирии больницу в Авдоне оснастили новым оборудованием

Современное оборудование, высококвалифицированные врачи, паллиативное отделение. Для сельской амбулатории список достоинств внушительный. В медучреждении есть лаборатория, физиотерапевтический и эндоскопический кабинеты, соляная шахта. Благодаря программе модернизации первичного звена в рамках национального проекта «Здравоохранение» больницу оснастили и новыми диагностическими аппаратами. Теперь около 14 тысяч жителей Уфимского района, которых обслуживает Авдонская участковая больница, могут своевременно пройти обследование и получить необходимую медицинскую помощь.

Это чудо техники — современный цифровой маммограф. О появлении такого в сельской больнице местные жители не могли и мечтать. Рядом флюорограф — не менее важный и нужный аппарат для диагностики заболеваний.

Авдонская участковая больница также оснащена рентгеновским аппаратом, есть и ультразвуковое оборудование последнего поколения. С таким арсеналом ставить точные диагнозы и повышать качество лечения значительно проще, а пациентам больше не приходится ездить в город за качественной медпомощью.

Ещё одно преимущество участковой больницы — паллиативное отделение на 17 койко-мест, где лежат тяжелобольные пациенты. Каждому из них оказывают не только медицинскую помощь, но и душевную поддержку.

Обновление Авдонской участковой больницы началось в 2021 году. А участие в республиканских и федеральных программах помогло с оснащением медучреждения. Сейчас здесь оказывают качественную медицинскую помощь не только жителям Авдона, но и соседних сел и деревень.