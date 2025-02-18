Уфа приняла чемпионат ПФО по тхэквондо

Уфа второй год подряд принимала первенство и чемпионат Приволжского федерального округа по тхэквондо ИТФ. В соревнованиях приняли участие спортсмены из семи регионов, всего около 400 атлетов. Состязания проходили одновременно на шести татами. Ребята выявляли сильнейших в спаррингах, комплексах туль и ката.