Уфа приняла чемпионат ПФО по тхэквондо

Уфа второй год подряд принимала первенство и чемпионат Приволжского федерального округа по тхэквондо ИТФ. В соревнованиях приняли участие спортсмены из семи регионов, всего около 400 атлетов. Состязания проходили одновременно на шести татами. Ребята выявляли сильнейших в спаррингах, комплексах туль и ката.
Итоги подводили в личном и командном зачетах. Победители и призеры чемпионата отправятся на предстоящее первенство страны в Сочи. Лучшими в чемпионате округа стали тхэквондисты из Самарской области. В первенстве победу праздновала сборная Башкортостана.