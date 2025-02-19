В Уфе задержали мужчину, который напал на школьниц

В Уфе задержали местного жителя, который напал на трёх школьниц. Подробности сообщили в МВД региона.
18 февраля две девочки были в гостях у подруги в доме по улице Р.Зорге. Когда они уходили, столкнулись в дверях с незнакомым мужчиной. Он попытался проникнуть в квартиру. Девочки дали отпор, но мужчина схватил одну за волосы, а другую ударил по лицу. На крики сбежались соседи, которые остановили беспредел.
Дебоширом оказался 38-летний житель Уфы. Он находился в состоянии опьянения. При задержании сотрудниками полиции мужчина оказал сопротивление. Теперь он фигурант сразу нескольких уголовных дел.
Фото: МВД по РБ.