В Уфе задержали мужчину, который напал на школьниц

18 февраля две девочки были в гостях у подруги в доме по улице Р.Зорге. Когда они уходили, столкнулись в дверях с незнакомым мужчиной. Он попытался проникнуть в квартиру. Девочки дали отпор, но мужчина схватил одну за волосы, а другую ударил по лицу. На крики сбежались соседи, которые остановили беспредел.