В Башкирии мужчина напал на полицейских с перцовым баллончиком

Жителя Уфимского района осудили за применение насилия и оскорбление сотрудников правоохранительных органов. Иглинский межрайонный суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с условным сроком на тот же период.

Как сообщили в прокуратуре региона, в июне 2024 года сотрудники ДПС остановили автомобиль в рамках профилактических мероприятий. При проверке документов у водителя, пассажир начал оскорблять полицейских. Затем открыл переднюю дверь служебного авто и распылил в нем перцовый баллончик.