Из Уфы на СВО отправилась очередная группа бойцов после отпуска

После двухнедельного отдыха – вновь на боевые позиции. Сегодня в Уфе состоялась торжественная церемония отправки мобилизованных в зону проведения специальной военной операции. Бойцов провожали их жёны, матери, сыновья и дочери, друзья и коллеги.

Военнослужащие приезжали на родину в отпуск. Эти две недели они провели с семьей, решали бытовые вопросы, увиделись с родственниками и теперь с новыми силами возвращаются в строй.