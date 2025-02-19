В Стерлитамаке прошло открытие Года поддержки участников СВО

В парке Победы в Стерлитамаке открыли мемориальные плиты на стеле воинам-интернационалистам в память о погибших участниках СВО. На них выгравированы фамилии и имена уроженцев города и Стерлитамакского района. После открытия плит к ним возложили цветы.
На мероприятие были приглашены участники боевых действий, семьи и близкие погибших военнослужащих, депутаты башкирского парламента. Первая часть таких плит была открыта в феврале 2024 года по инициативе Союза ветеранов Афганистана города Стерлитамака.
В фойе городского дворца культуры работала военно-патриотическая выставка. 14 организаций города представили свои изделия и проекты. Развернулись три фотоэкспозиции: на улице – с портретами погибших героев, в здании – с их женами и матерями. Также показали кадры, снятые солдатами о буднях военной жизни. Завершились мероприятия концертом с участием российских артистов. Так в Стерлитамаке официально открыли Год поддержки участников СВО и членов их семей.