В Стерлитамаке прошло открытие Года поддержки участников СВО

В парке Победы в Стерлитамаке открыли мемориальные плиты на стеле воинам-интернационалистам в память о погибших участниках СВО. На них выгравированы фамилии и имена уроженцев города и Стерлитамакского района. После открытия плит к ним возложили цветы.

На мероприятие были приглашены участники боевых действий, семьи и близкие погибших военнослужащих, депутаты башкирского парламента. Первая часть таких плит была открыта в феврале 2024 года по инициативе Союза ветеранов Афганистана города Стерлитамака.