Глава СКР поручил доложить о нарушении прав приемных детей в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить Главе СКР по РБ Владимиру Архангельскому о ходе доследственной проверки по факту нарушения прав несовершеннолетних в приемной семье Башкирии.
Информация о семье появилась в одной из телевизионных программ. Родители плохо обращались с приемными детьми и не выполняли свои обязанности по их уходу и содержанию. По словам одной из девочек, мать не отдавала ей все полагающиеся пособия.
Следственные органы СК России по республике инициировали процессуальную проверку.