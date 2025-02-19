В Башкирии инклюзивный детский хор готовит концерт для бойцов СВО

В республике инклюзивный детский эстрадный хор готовит серию концертов в поддержку бойцов и членов их семей. Такое мероприятие организовывают впервые. Наша съемочная группа побывала на генеральной репетиции и поехала в санаторий «Юматово» на выступление ребят.

Начинают распевку, постепенно переходя на терцию, а затем на квинту. Заканчивают разминку на диапазоне в октаву. Голоса юных певцов уже так натренированы, что могут вытянуть многие ноты.

До концерта – считанные часы. Нужно успеть отрепетировать 15 песен и танцевальные движения к ним. А у Мирославы еще и роль ведущей. Перед каждой композицией она читает вступительные стихи.

Детям предстоит выступить перед бойцами и членами их семей, которые сейчас находятся на реабилитации в санатории «Юматово». Среди певцов есть и особенные дети. К примеру, у маленькой Дили проблема со зрением, и текст песен ей помогали заучивать.

Песни о Родине, героях, солдатском быте и победе произвели на публику сильное впечатление. Особенно на мам участников СВО.

Уникальный в республике проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Помимо хорового пения, детей и подростков обучают актерскому мастерству, хореографии.