В уфимской Дёме открыли новое реанимационное отделение

Новое реанимационное отделение открыли в городской клинической больнице Дёмского района Уфы. До сегодняшнего дня реанимация располагалась на пятом этаже больницы и уже давно требовала обновления. Также сотрудникам приходилось использовать лифты для транспортировки больных, что влияло на скорость оказания экстренной медицинской помощи.

Теперь место, где врачи спасают жизни людей, будет располагаться на первом этаже, в помещении площадью более 380 кв. м. Капитальный ремонт был проведен в короткие сроки с учетом всех необходимых стандартов и требований.