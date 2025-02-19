Из Уфы выехал 144-й гуманитарный конвой для участников СВО

Сегодня, 19 февраля, по поручению Радия Хабирова из Уфы выехал 144-й гуманитарный конвой в зону специальной военной операции. В организации колонны, доставляющей необходимые вещи для военнослужащих, активно участвовали государственные органы, местные администрации, общественные организации и волонтёры. Об этом сообщил в своих соцсетях вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов.