В Уфе мужчину, который напал на школьниц, заключили под стражу

Сегодня, 19 февраля, в Уфе под стражу на два месяца заключили мужчину, который напал на трёх школьниц.

Фото №1 - В Уфе мужчину, который напал на школьниц, заключили под стражу

Напомним, инцидент произошёл в доме по улице Р. Зорге. Мужчина заметил, как одна из девочек входит из квартиры подруги. Он попытался ворваться в помещение. Дебошир схватил за волосы одну девочку, а другую ударил по лицу. Школьницам помогли соседи, которые прибежали на шум.

Мужчина был пьян и в момент задержания применил насилие к правоохранителям. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у руководителя Следкома Башкирии Владимира Архангельского доклад о расследовании уголовного дела и обстоятельств нападения. Мужчину заключили под стражу до 18 апреля 2025 года.

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