В Уфе мужчину, который напал на школьниц, заключили под стражу

Сегодня, 19 февраля, в Уфе под стражу на два месяца заключили мужчину, который напал на трёх школьниц.

Напомним, инцидент произошёл в доме по улице Р. Зорге. Мужчина заметил, как одна из девочек входит из квартиры подруги. Он попытался ворваться в помещение. Дебошир схватил за волосы одну девочку, а другую ударил по лицу. Школьницам помогли соседи, которые прибежали на шум.