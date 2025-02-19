В Башкирии предложили выдавать участникам СВО максимальное пособие по безработице

С такой инициативой выступили депутаты Госсобрания республики. Парламентарии считают, что бойцы, которые вернулись из зоны спецоперации, сталкиваются с проблемами при оформлении справки о доходах.

Этот документ выдает Министерство обороны, и воинам приходится долго ждать, чтобы получить справку. И пока она оформляется, воин получает минимальный размер пособия. Народные избранники предлагают упростить процедуру получения максимальной социальной выплаты без предъявления справки. Депутаты намерены внести правки в федеральный закон, которые будут касаться мобилизованных, добровольцев и контрактников.