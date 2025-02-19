В Уфе стартовали XII Корпоративные игры по зимним видам спорта

Подключаются, да. Но самое главное, что команды больше участников своих предприятий с коллектива вытаскивают. Все сегодня счастливы, получают спортивное удовольствие, заряжаются энергией, ну и классно всё проходит.

Егор Сорокин, начальник Управления по физической культуре и спорту администрации г. Уфы