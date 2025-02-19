В Уфе стартовали XII Корпоративные игры по зимним видам спорта

В этом году в них приняли участие 46 команд, представляющие трудовые коллективы Уфы. Всего в играх приняли участие около 1000 любителей спорта. Среди дисциплин: хоккей в валенках, волейбол на снегу, конькобежный спорт, кёрлинг и многое другое. На спортивном празднике побывала наша съёмочная группа.
Корпоративные игры — это ежегодное мероприятие, которое объединяет сотни людей, влюбленных в спорт. Стать частью этого праздника — уже большое событие для всех желающих. И здесь совсем незаметна конкуренция, на спортивных площадках царит лишь дружеская атмосфера.
В течение двух дней любители спорта состязались в семи дисциплинах. В первый день прошли соревнования по конькобежному спорту. Также впервые в истории игр провели турнир по керлингу. Корпоративные игры всегда привлекали внимание сотрудников предприятий и организаций, но именно в этом году собралось рекордное количество участников.
На следующий день прошли соревнования по волейболу на снегу, хоккею в валенках, лыжным гонкам, лазерному бою и эстафете с элементами пейнтбола. И даже плохие погодные условия в этот день не помешали участникам продолжить бороться за награды.
Медали в лазерном бою разыгрывались впервые. Это новая дисциплина в корпоративных играх, которая пришлась по вкусу участникам. Ежегодно соревнования проходят по двум группам: команды организаций с численностью сотрудников более и менее пятисот человек.
Корпоративные игры проходят и летом, и зимой. Большинство участников стараются не пропускать ни один старт. Девиз «один за всех и все за одного» теперь используется не только в офисе.
По итогам зимних корпоративных игр победу праздновала команда Управления федеральной налоговой службы России по Республике, а среди предприятий менее 500 человек второй год подряд лучшим становится коллектив Управления пожарной охраны Уфы. Летние корпоративные игры пройдут традиционно в День физкультурника, 12 августа.