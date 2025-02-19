В Уфе стартовали XII Корпоративные игры по зимним видам спорта

В этом году в них приняли участие 46 команд, представляющие трудовые коллективы Уфы. Всего в играх приняли участие около 1000 любителей спорта. Среди дисциплин: хоккей в валенках, волейбол на снегу, конькобежный спорт, кёрлинг и многое другое. На спортивном празднике побывала наша съёмочная группа.

Корпоративные игры — это ежегодное мероприятие, которое объединяет сотни людей, влюбленных в спорт. Стать частью этого праздника — уже большое событие для всех желающих. И здесь совсем незаметна конкуренция, на спортивных площадках царит лишь дружеская атмосфера.

В течение двух дней любители спорта состязались в семи дисциплинах. В первый день прошли соревнования по конькобежному спорту. Также впервые в истории игр провели турнир по керлингу. Корпоративные игры всегда привлекали внимание сотрудников предприятий и организаций, но именно в этом году собралось рекордное количество участников.

Подключаются, да. Но самое главное, что команды больше участников своих предприятий с коллектива вытаскивают. Все сегодня счастливы, получают спортивное удовольствие, заряжаются энергией, ну и классно всё проходит.

Егор Сорокин, начальник Управления по физической культуре и спорту администрации г. Уфы

На следующий день прошли соревнования по волейболу на снегу, хоккею в валенках, лыжным гонкам, лазерному бою и эстафете с элементами пейнтбола. И даже плохие погодные условия в этот день не помешали участникам продолжить бороться за награды.

В общем, всё хорошо организовано, классно. Нынче погода, конечно, нас не балует, но бывало и морозно, и холодно, мы здесь в -20 были, так что мы готовы ко всему.

Вячеслав Иванов, сотрудник филиала «Башспирт» г. Бирск

Медали в лазерном бою разыгрывались впервые. Это новая дисциплина в корпоративных играх, которая пришлась по вкусу участникам. Ежегодно соревнования проходят по двум группам: команды организаций с численностью сотрудников более и менее пятисот человек.

Фото №1 - В Уфе стартовали XII Корпоративные игры по зимним видам спорта

Это же интересно — выйти из офиса, так сказать, разрядиться нервно и побегать, подышать свежим воздухом. Не одно и то же, серые будни, а хоть какие-то развлечения.

Александр Мельниченко, сотрудник компании «БашРТС»

Корпоративные игры проходят и летом, и зимой. Большинство участников стараются не пропускать ни один старт. Девиз «один за всех и все за одного» теперь используется не только в офисе.

Очень классные эмоции, очень классные впечатления, буду каждый год принимать участие.

Максим Пономарёв, сотрудник компании «Русджам»

По итогам зимних корпоративных игр победу праздновала команда Управления федеральной налоговой службы России по Республике, а среди предприятий менее 500 человек второй год подряд лучшим становится коллектив Управления пожарной охраны Уфы. Летние корпоративные игры пройдут традиционно в День физкультурника, 12 августа.

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