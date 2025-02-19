Башкирия укрепляет связи с Узбекистаном

Глава Башкирии встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в РФ Ботиржоном Асадовым. Представители республик обсудили тесное взаимодействие и реализацию дальнейших планов. Участники встречи отметили, что отношение республик развивается по широкому спектру направлений.

Реализуются большие задачи

Как сообщает «Башинформ», Башкирия и Узбекистан заинтересованы в обмене компетенциями в промышленной сфере, торговле, развитии совместных производств, взаимодействуют по различным гуманитарным направлениям. В последние годы поступательно рос взаимный товарооборот: с 68,4 млн долларов в 2018 году – до 183 млн по итогам 11 месяцев 2024 года (+19,8%) к аналогичному периоду 2023 года. В общем объеме товарооборота Башкирии Узбекистан занимает 7 место с долей 4,3%.

У нас с вами стабильно растёт внешнеторговый оборот. В 2024 году мы существенно увеличили импорт – на 68%. Это хороший показатель. Но самое главное, что мы перешли в плоскость более глубокой кооперации. Все наши договорённости мы заложили в дорожную карту и контролируем, как она исполняется. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Прошедший год оказался весьма результативным. В Башкирию приезжали делегации из Узбекистана, а представители нашей республики участвовали в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая проходила в Ташкенте. В этом году республика также планирует принять участие в этом мероприятии. По мнению руководителя региона, такое взаимодействие является хорошим знаком.

Назовем лишь некоторые ключевые проекты, которые реализуют Башкирия и Узбекистан.

Так, компания «Технопарк» из Узбекистана скоро откроет в Уфе шоурум, где представит широкий спектр лифтового, эскалаторного, холодильного и климатического оборудования. Ведутся переговоры о создании совместного технопарка в Ферганской области. А на территории технопарка «Чирчик» в Ташкентской области уфимское предприятие планирует разместить производство топливных присадок.

Продолжается работа по открытию в Башкирии транспортно-логистического хаба для регионов Урала и Поволжья. Узбекский инвестор планирует строительство под Уфой оптового продовольственного рынка.

Холдинговая компания SHAH-POLAN M планирует построить в республике современный цементный завод. В то же время, компания «ГазРесурс» из Узбекистана продолжает реализацию проекта по созданию сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в Башкирии. При этом, пять станций уже успешно введены в эксплуатацию.

Кроме того, в планах компании строительство завода по производству газовых баллонов для автотранспорта.

В мае 2025 года в Уфе откроется торговый дом Наманганской области, где будет представлен широкий выбор текстильной продукции.

Кроме развития взаимной торговли, нас интересует промышленная кооперация. Продолжаем переговоры об открытии на территории Узбекистана нашего совместного технопарка, о строительстве в Башкортостане цементного завода, производства мягких упаковок, газовых баллонов. В работе – сразу несколько совместных проектов, которые выведут наше сотрудничество на новый уровень. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Значимое партнерство

Взаимодействие Башкирии и Узбекистана продвигается в соответствии с подписанной в 2023 году «дорожной картой» торгово-экономического сотрудничества на 2024–2026 годы. Из 89 запланированных мероприятий 25 уже выполнено, 64 реализуются.

Кандидат политических наук, эксперт-аналитик центра геополитических исследований «Берлек-Единство» Артур Сулейманов отмечает, что на федеральном уровне уделяется большое внимание развитию регионами внешнеэкономических связей.

Сотрудничество Башкирии и Узбекистана находится на высоком уровне. Разработаны механизмы, способствующие его углублению, прежде всего «дорожная карта». Мы видим, что Башкирия и Узбекистан активно взаимодействуют в области инвестиционных проектов, где у сторон есть много точек соприкосновения. Башкирия сотрудничает не только с Узбекистаном в целом, но и отдельными регионами страны. Артур Сулейманов

Специалист подчеркнул, что Республика Башкортостан обладает значительными научно-технологическими ресурсами, что делает перспективным открытие представительства Евразийского научно-образовательного центра Башкортостана в Бухаре.

Сельское хозяйство и другие отрасли являются ключевыми направлениями сотрудничества. Башкирия представляет интерес для Узбекистана, что обусловлено тесными связями между тюркскими народами, проживающими в обеих странах.

В Узбекистане проживает более 30 тысяч башкир, а в Ташкенте, Бухаре, Фергане, Самарканде и Карши действуют национальные общественные организации.

Федеральный центр уделяет особое внимание Узбекистану, поскольку он является страной-наблюдателем в ЕАЭС. Процессы, запущенные со стороны регионов, способствовали тому, что Узбекистан, скорее всего, уже определился с выбором и в ближайшее время войдет в этот экономический союз. Вклад регионов, таких, как Башкирия, здесь очень значим. Артур Сулейманов

Потенциал развития

Башкирия и Узбекистан развивают сотрудничество в сфере здравоохранения, образования, туризма, в области культуры. Сейчас в Башкирии учатся около 700 студентов из дружественной страны. По словам Ботиржона Асадова, студенты из Узбекистана выражают благодарность за условия, созданные им в Башкирии.

Наши вузы подписали 23 соглашения о научном, образовательном, культурном сотрудничестве. В ряде школ Узбекистана (в Намангане и Чусте) открыты брендированные классы Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Стороны развивают взаимодействие в сфере туризма. С 2024 года в Башкирии реализуется социальный проект «Башкирско-узбекское долголетие. Туризм», предусматривающий турпоездки для граждан старшего поколения в город Самарканд. В прошлом году в Узбекистане уже побывали 150 жителей Башкирии. Развитию делового и культурного сотрудничества способствует налаженное авиасообщение. Так, из Уфы можно улететь в Ташкент, Самарканд, Наманган.

Связи Башкирии с Узбекистаном имеют глубокие исторические корни. Караваны везли из Азии в Европу товары, книги, произведения искусства, путешественников. В знаменитых учебных заведениях Бухары и Хивы обучались студенты из Урала и Поволжья, в советский период развивались производственные связи. В современной сложной и быстро меняющейся обстановке исключительно важно сохранение и развитие естественных и органичных для нашего региона Евразии связей государств и народов, обеспечивающих стабильность и сотрудничество. Сергей Семенов, политолог

Эксперт обращает внимание на то, что помимо торговых и производственных связей, надежное и долгосрочное сотрудничество должно опираться и на взаимопонимание, иметь культурную, духовную составляющие.