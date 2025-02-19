Башкирия укрепляет связи с Узбекистаном

Глава Башкирии встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в РФ Ботиржоном Асадовым. Представители республик обсудили тесное взаимодействие и реализацию дальнейших планов. Участники встречи отметили, что отношение республик развивается по широкому спектру направлений.
Реализуются большие задачи
Как сообщает «Башинформ», Башкирия и Узбекистан заинтересованы в обмене компетенциями в промышленной сфере, торговле, развитии совместных производств, взаимодействуют по различным гуманитарным направлениям. В последние годы поступательно рос взаимный товарооборот: с 68,4 млн долларов в 2018 году – до 183 млн по итогам 11 месяцев 2024 года (+19,8%) к аналогичному периоду 2023 года. В общем объеме товарооборота Башкирии Узбекистан занимает 7 место с долей 4,3%.
Прошедший год оказался весьма результативным. В Башкирию приезжали делегации из Узбекистана, а представители нашей республики участвовали в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая проходила в Ташкенте. В этом году республика также планирует принять участие в этом мероприятии. По мнению руководителя региона, такое взаимодействие является хорошим знаком.
Назовем лишь некоторые ключевые проекты, которые реализуют Башкирия и Узбекистан.
Так, компания «Технопарк» из Узбекистана скоро откроет в Уфе шоурум, где представит широкий спектр лифтового, эскалаторного, холодильного и климатического оборудования. Ведутся переговоры о создании совместного технопарка в Ферганской области. А на территории технопарка «Чирчик» в Ташкентской области уфимское предприятие планирует разместить производство топливных присадок.
Продолжается работа по открытию в Башкирии транспортно-логистического хаба для регионов Урала и Поволжья. Узбекский инвестор планирует строительство под Уфой оптового продовольственного рынка.
Холдинговая компания SHAH-POLAN M планирует построить в республике современный цементный завод. В то же время, компания «ГазРесурс» из Узбекистана продолжает реализацию проекта по созданию сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в Башкирии. При этом, пять станций уже успешно введены в эксплуатацию.
Кроме того, в планах компании строительство завода по производству газовых баллонов для автотранспорта.
В мае 2025 года в Уфе откроется торговый дом Наманганской области, где будет представлен широкий выбор текстильной продукции.
Значимое партнерство
Взаимодействие Башкирии и Узбекистана продвигается в соответствии с подписанной в 2023 году «дорожной картой» торгово-экономического сотрудничества на 2024–2026 годы. Из 89 запланированных мероприятий 25 уже выполнено, 64 реализуются.
Кандидат политических наук, эксперт-аналитик центра геополитических исследований «Берлек-Единство» Артур Сулейманов отмечает, что на федеральном уровне уделяется большое внимание развитию регионами внешнеэкономических связей.
Специалист подчеркнул, что Республика Башкортостан обладает значительными научно-технологическими ресурсами, что делает перспективным открытие представительства Евразийского научно-образовательного центра Башкортостана в Бухаре.
Сельское хозяйство и другие отрасли являются ключевыми направлениями сотрудничества. Башкирия представляет интерес для Узбекистана, что обусловлено тесными связями между тюркскими народами, проживающими в обеих странах.
В Узбекистане проживает более 30 тысяч башкир, а в Ташкенте, Бухаре, Фергане, Самарканде и Карши действуют национальные общественные организации.
Потенциал развития
Башкирия и Узбекистан развивают сотрудничество в сфере здравоохранения, образования, туризма, в области культуры. Сейчас в Башкирии учатся около 700 студентов из дружественной страны. По словам Ботиржона Асадова, студенты из Узбекистана выражают благодарность за условия, созданные им в Башкирии.
Наши вузы подписали 23 соглашения о научном, образовательном, культурном сотрудничестве. В ряде школ Узбекистана (в Намангане и Чусте) открыты брендированные классы Уфимского государственного нефтяного технического университета.
Стороны развивают взаимодействие в сфере туризма. С 2024 года в Башкирии реализуется социальный проект «Башкирско-узбекское долголетие. Туризм», предусматривающий турпоездки для граждан старшего поколения в город Самарканд. В прошлом году в Узбекистане уже побывали 150 жителей Башкирии. Развитию делового и культурного сотрудничества способствует налаженное авиасообщение. Так, из Уфы можно улететь в Ташкент, Самарканд, Наманган.
Эксперт обращает внимание на то, что помимо торговых и производственных связей, надежное и долгосрочное сотрудничество должно опираться и на взаимопонимание, иметь культурную, духовную составляющие.