В Башкирии стремительно растет заболеваемость сезонными инфекциями

За последнюю неделю их количество выросло более чем на 10 процентов. У больше половины обратившихся за медицинской помощью диагностирован вирус гриппа H1N1. Пациенты с тяжелым течением болезни проходят лечение в больницах.

Долгожданная встреча с бабушкой. Радмиру всего пять месяцев. Но малыш уже узнал, что такое инфекционная больница. С температурой под 40 его и испуганную маму доставили в медучреждение.

Элина сама врач-педиатр, потому и осознавала всю опасность ситуации. Сначала в семье заболели дети, потом вирус свалил взрослых. Под удар попала и бабушка. Болезнь развивалась молниеносно. Утром у Анисы Хабибуллиной появился кашель, а уже к вечеру пожилая женщина слегла с температурой 39.

Вирус домой принесла дочка. Сейчас в республике полностью закрыты на карантин две школы и один детский сад. Помимо этого, частично приостановили работу 24 класса и 24 группы дошкольных учреждений.