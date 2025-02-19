Батутисты из Башкирии завоевали медали на чемпионате ПФО

Рекордное количество наград завоевали башкирские батутисты на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа. Соревнования прошли в Оренбурге. Нашу республику представляли почти 40 сильнейших спортсменов из Уфы, Октябрьского и Стерлитамака. По итогам выступлений ребята завоевали 7 личных медалей и 10 командных кубков в таких дисциплинах, как акробатическая дорожка, минитрам и синхронные прыжки на батуте.

Соревнования были очень веселые для меня, коллектив был большой. Это были первые соревнования, на которые выехало столько много людей. Выступлением я не очень доволен, потому что комбинации были не те, которые я хотел. Но все равно получил то, что хотел на дорожке.

Даниэль Шарипова, участница первенства Приволжского федерального округа

На ПФО я уже езжу в третий раз. Данные соревнования считаются одними из самых важных, это самые первые соревнования в новом году, на которых важно показать очень хороший результат, чтобы в дальнейшем отобраться на следующие соревнования более высокого уровня.

Карина Шамилова, участница первенства Приволжского федерального округа
Фото №1 - Батутисты из Башкирии завоевали медали на чемпионате ПФО

Большинство наград на счету воспитанников спортивной школы «Спартак». Это новый рекорд, дорога к которому заняла не один год. В течение четырех лет ребята активно участвуют в соревнованиях. Если в прошлый раз на первенстве удалось завоевать только бронзу, то теперь батутистам покорилось и серебро. Юные спортсмены уже активно готовятся к следующим стартам.

Каждые результаты заставляют задуматься: как теперь еще поднять результат? Потому что в скором времени нас ждет первенство России в городе Сочи. Как всем известно, чем выше результат, тем сложнее оставаться на этой позиции, к тому же расти.

Владислав Килюшев, тренер спортивной школы «Спартак»
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ