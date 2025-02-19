Батутисты из Башкирии завоевали медали на чемпионате ПФО

Соревнования были очень веселые для меня, коллектив был большой. Это были первые соревнования, на которые выехало столько много людей. Выступлением я не очень доволен, потому что комбинации были не те, которые я хотел. Но все равно получил то, что хотел на дорожке.

Даниэль Шарипова, участница первенства Приволжского федерального округа