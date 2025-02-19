Батутисты из Башкирии завоевали медали на чемпионате ПФО

Рекордное количество наград завоевали башкирские батутисты на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа. Соревнования прошли в Оренбурге. Нашу республику представляли почти 40 сильнейших спортсменов из Уфы, Октябрьского и Стерлитамака. По итогам выступлений ребята завоевали 7 личных медалей и 10 командных кубков в таких дисциплинах, как акробатическая дорожка, минитрам и синхронные прыжки на батуте.
Большинство наград на счету воспитанников спортивной школы «Спартак». Это новый рекорд, дорога к которому заняла не один год. В течение четырех лет ребята активно участвуют в соревнованиях. Если в прошлый раз на первенстве удалось завоевать только бронзу, то теперь батутистам покорилось и серебро. Юные спортсмены уже активно готовятся к следующим стартам.